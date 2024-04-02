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Олег Скрипка рассказал, где во время войны живет его жена со взрослыми сыновьями

Дмитрий Видоменко
2 апреля 2024, 16:40
Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка рассказал о cвоей супруге и о старших сыновьях, старшему из которых 18 лет.
Скрипка, дети
Олег Скрипка и его старшие сыновья / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вместе с женой Натальей воспитывают четверых детей. С новом выпуске шоу Люкс ФМ "ТУР Зірками" он рассказал, чем занимаются его старшие сыновья ‒ Роман и Устим, 18 и 16 лет от роду.

Скрипка рассказал, что 18-летний Роман является студентом и учится на историческом факультете одного из вузов. 16-летний Устим заканчивает 11-й класс и планирует связать свою жизнь с музыкой, как и Скрипка-старший.

"Старший сын он учится истории. Он - историк. Младший сын заканчивает школу в 2024 году и он хочет быть музыкантом. Как он сделает свою карьеру, мы увидим, но он пишет песни, пишет альбомы", - сказала музыкант.

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Скрипка добавил, что после начала полномасштабного вторжения РФ его семья осталась в Украине, и он очень благодарен своей жене за это решение.

"Моя семья поддержала меня и решила остаться в Киеве. Отношения улучшились, потому что беда нас объединила и мы реально друг друга поддерживаем. Большое количество семей выехало, мужчины остались в Украине, а семьи где-то в Европе. Это очень тяжело", - подытожил музыкант.

Кто такой Олег Скрипка

Олег Скрипка - украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актёр, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

По данным Википедии, артист родился в городе Ходжент в Таджикистане в семье украинских переселенцев (отец - врач, мама - воспитатель детского сада). Прожил в среднеазиатской республике почти восемь лет. В 1972 году семья переехала в Кировск Мурманской области. В 1986 году окончил Киевский политехнический институт.

Скрипка уделяет мнрого времени популяризации украинского языка и украинского фольклора. Был вдохновителем фестиваля "Рок-Січ". Придумал и реализовал серьезный культурный проект - этнофестиваль "Країна мрій". Ведет активную борьбу с аудио-пиратством.

Напомним, ранее сообщалось, что Олег Скрипка сравнил феминисток с эпидемией. Известный украинский рок-музыкант Олег Скрипка в довольно жесткой форме прошелся по феминистическим движениям.

Также раньше Скрипка предложил экзаменовать тех, кто уехал за границу. Музыкант считает, что те, кто уже имеет украинский паспорт, однако проживали за границей, должны подтвердить, что достойны быть украинцами.

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