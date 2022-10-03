Окончательно и бесповоротно: Константин Войтенко развелся с женой после семи лет брака

Константин Войтенко разводится с Валентиной Марининой / instagram.com/kostiantynvoitenko

Украинский актер, звезда сериалов Село на миллион и Когда мы дома, финалист шоу Танці з зірками-8, Константин Войтенко разводится со своей женой, танцовщицей Валентиной Войтенко (Марининой), после 7 лет брака.

Об этом на своей странице в Instagram заявила сама Валентина. "Я возвращаю свою девичью фамилию – Маринина. Почему? Потому что эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверняка это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину", - написала она.

Константин это сообщение уже бывшей супруги пока никак не прокомментировал. О проблемах в семье актера стало известно во время его участия в шоу Танці з зірками. Тогда всплыла информация о том, что супруги на грани развода и с лета 2021 года не живут вместе.

Войтенко заявил, что его отношения с Валентиной изначально строились на нечестности, потому что партнеры не были готовы принимать друг друга такими, какие они есть.

Однако, к концу Танцев актер подтвердил, что кризис в его семье улажен, и впредь этой темы не касался. Очевидно, решение своих проблем, которое супруги нашли вместе, было лишь временным, и не спасло брак от неминуемого краха.

Константин Войтенко и Валентина Маринина вместе воспитывали 6-летнюю дочь Эмилию.

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