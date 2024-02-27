Маргарита Симоньян тщательно скрывает внешность своих детей, опасаясь за их безопасность.

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Симоньян поделилась подробностями семейной жизни / Коллаж Главред, фото ZERKALO.AZ

Главная пропагандистка и хамка российского лживого телевидения Маргарита Самоньян, которая в перерывах между своими пропагандистскими повизгиваниями, поливает экскрементами остальных людей, рассказала о своей семейной жизни, в частности об отношениях со своей свекровью.

По словам Симоньян, которая ненавидит украинцев, они живут "цыганским табором".

"Мы живем вместе с обеими нашими мамами, с моей сестрой, ее мужем, ее детьми, нашими детьми, с двоюродной тетей, которая осталась одна, и еще кучей народу. У нас нет помощников. У нас просто огромная семья, и мы безмерно счастливы", — заявила пропагандистка, которую цитирует Стархит.

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По словам 43-летней Симоньян, у нее в доме есть ряд традиционных правил. "Допустим, я не могу ослушаться свекровь. Если ей что-то не нравится, я этого больше не делаю. Она скажет: "Это платье не носи". Я не ношу. Выхожу утром, она говорит: "Марго, ты пойдешь в этом в эфир? Нет!". Хорошо, иду, переодеваюсь. Какие проблемы?" — рассказала грубиянка.

Напомним, ранее Симоньян решила прокомментировать внешность Мисс Никарагуа, которая и завоевала главную корону. Однако, она, не смогла обойти стороной и Украину. "Вот эта красавица в ужасно неравной борьбе чудом обошла украинку и других участниц. Возможно, это последний раз в жизни, когда искорка ума победила, несмотря на то, что украинская девушка вышла с каким-то младенцем, который, по общему признанию, похож на голову свиньи", – выдала Симоньян.

Напомним, ранее Гордон опубликовал видео, как Симоньян танцует некий танец под восточные мотивы. При этом видно, что все действие происходит в ресторане. Между тем, сама Симоньян выглядит, как будто забежала на банкет с пробежки.

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