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"Одно убийство и зло": звезда сериала Сваты резко наехала на Владимира Зеленского

Мария Тупик
3 июля 2023, 22:16 обновлено 3 июля, 22:21
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Железняк вдруг заявила, что изменившаяся риторика Зеленского после избрания на пост президента стала шоком для его бывших коллег по сцене.
Олеся Железняк, Владимир Зеленский
Олеся Железняк о Владимире Зеленском / Коллаж Главред, фото кадр из сериала Сваты, president.gov.ua

Российская актриса Олеся Железняк, которая выступила за войну в Украине и поддержала диктатора Путина, вдруг решила выступить и против президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" российская актриса заявила, что помнит времена, когда встречала на съёмочных площадках Владимира Зеленского. По ее словам, тогда он казался жизнерадостным, а также любящим "русскую культуру".

"Мы с ним снимались в фильмах "8 первых свиданий", "Любовь в большом городе". Мы лично знакомы, общались на уровне съёмочной площадки, разговаривали, шутили. У меня нет ответа на вопрос, что с ним произошло. Это какой-то другой человек. Тогда, в прошлой жизни, он мне казался весёлым", — поделилась она.

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Железняк вдруг заявила, что изменившаяся риторика Зеленского после избрания на пост президента стала шоком для его бывших коллег по сцене.

"Сначала многие обрадовались, что Украину возглавил человек, который любит русских", - вдруг заявила Железняк.

"Но потом начались ожесточённые выступления украинского лидера и его команды из "95-го квартала", оскорбления культуры России, населения, нашей церкви. Всё звучало из его уст "убийственно, жестоко и зло", - считает Железняк.

После всего горя, которое принес "русский мир" в Украину, звезда "Сватов" до сих пор не понимает, "как могли произойти в человеке такие резкие метаморфозы".

Железняк заявила, что Зеленский хочет "убить ее детей"

Звезда украинского сериала "Сваты" Олеся Железняк, недавно в интервью заявила, что президент Украины "хочет убить ее детей". Такое заявление она сделала пропагандисту Борису Корчевникову.

Так, по словам путинистки, она не понимает, что произошло с Зеленским и отчего же он так изменился. "Я даже не знаю, какая метаморфоза должна произойти с человеком, правда, не знаю… Значит, это было. Даже иногда мысленно спрашиваю: "Володя, неужели ты так ненавидел меня до такой степени, что хочешь убить моих детей?!" - спрашивает Железняк у президента Украины, вместо того, чтобы обратиться к оголтелому Путину и спросить его, почему он убивает украинских детей.

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