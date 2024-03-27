Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

Российский певец Валерий Леонтьев, который так и не высказал свою позицию о войне в Украине, которую начала страна-террорист Россия, вместе со своей женой более 50 лет. Людмиле Исакович уже 70 лет и последние несколько десятилетий она проживает в Майами.
Людмила Исакович имеет поразительное сходство со своим супругом Леонтьевым. Возможно, это одна из тайн их долгой жизни, сообщают росСМИ.
Жена певца не ведет публичную жизнь и в Майами занимается стрижкой собак. Этот необычный выбор профессии позволил ей оставаться активной и занятой, несмотря на свой почтенный возраст.
В соцсетях нашли недавний снимок супруги Лонтьева. Фанаты предполагают, что у супругов один пластический хирург на двоих, поэтому Людмила и Валерий так похожи.
Кто такой Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актер; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
Валерий Леонтьев - последние новости по теме
Отметим, Ксения Собчак высказалась о позиции Валерия Леонтьева и заявила, что молчать, в том числе о военном вторжении РФ в Украину, единственно верное решение.
А также Лайма Вайкуле рассказала о том, куда же делся российский певец Валерий Леонтьев, который уже давно пропал с радаров и заявила, что он не предал себя.
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