"Без соплей и слез": пропавший Валерий Леонтьев сделал жесткое заявление

Российский певец не колеблясь объявил свое решение.

https://stars.glavred.info/bez-sopley-i-slez-propavshiy-valeriy-leontev-sdelal-zhestkoe-zayavlenie-10551296.html Ссылка скопирована

Валерий Леонтьев больше не будет выступать в России / Коллаж Главред, фото УНИАН, МК

Советский и российский певец Валерий Леонтьев, который оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта и выехал в Майами, сделал прощальное заявление.

По словам артиста, он не хочет устраивать прощальных туров, а собирается просто молча уйти со сцены.

"Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в "Октябрьском" и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез", — заявил Леонтьев, которого цитирует пропагандистское издание МК.

видео дня

За годы творчества Валерий Леонтьев выпустил около 30 авторских пластинок и компакт-дисков.

Кто такой Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах со здоровьем артиста. Леонтьеву якобы сделали операцию на глазах и коленях. Однако несмотря на эти манипуляции, артисту якобы становится все хуже и хуже. Более того, поговаривают даже, что он экстренно распродает свое имущество, чтобы решать возникшие проблемы со здоровьем.

Ранее российский певец-путинист, посмешище российской эстрады, клоун-исполнитель Филипп Киркоров показал, как выглядит другой российский певец Валерий Леонтьев, который буквально исчез с радаров всех медиа РФ.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.