УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

Алена Кюпели
11 мая 2024, 15:00
316
Каждый раз Канделаки пытается выглядеть стильно, но выигрывает ее базарный вкус.
Канделаки и ее
Канделаки и ее "вкус" / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Путинистка Тина Канделаки, которая уже давно подрабатывает на федеральные каналы Кремля и всячески поддерживает военное нападение России на Украину, опозорилась своим внешним видом.

Как известно, не умение одеваться Канделаки уже давно и старательно высмеивает другая пропагандистка из террористической России Ксения Собчак. Между тем, Канделаки отчаянно пытается получить статус модницы, но все ее жалкие попытки так и остаются попытками.

Теперь на полное отсутствие вкуса обратили внимание даже ее подписчики. На днях путинистка выложила серию фото, где показывала свой ежедневный образ. Стоит отметить, что Канделаки позирует с сумками известных брендов, таких как Hermes и Bottega Veneta. Почему-то для своих луков патриотка России не использует продукцию фабрик РФ.

видео дня

"Пусть от этой длинной рабочей недели останется только подборка луков", - подписала свой пост Канделаки в Instagram.

На одном из фото путинистка демонстрирует странно подобранный ансамбль. Более того, под оверсайз пиджаком виднеется помятая и небрежно застегнутая серого цвета кофта.

Канделаки и ее жалкие попытки выглядеть модно
Канделаки и ее жалкие попытки выглядеть модно / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Еще на одном фото Канделаки одета в пиджак, под ним виднеется непонятный и очень короткий топ. Выглядит она как престарелая молодящаяся особа, собравшаяся покорять столичные общепиты.

Немодная Канделаки
Немодная Канделаки / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

"Красивая женщина но одета всегда так позорно вещи не смотрятся совсем", "Встанет с телефоном,смотрит в него и больше ничего! И вещи дорогие, а красоты и харизмы нет...", - написали ей подписчики.

В сети высмеяли Канделаки
В сети высмеяли Канделаки / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Напомним, ранее Тина Канделаки не прошла мимо дня рождения другой пропагандистки, пресс-атташе МИД Лаврова Марии Захаровой. Телеведущая воспользовалась моментом, чтобы в очередной раз подхалимничать российским властям.

Ранее Главред писал, как Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фолловеров оценить ее образы. На одном из фото путинистка позирует в коротком платье, демонстрируя одутловатые и бесформенные ноги. Пользователи стали комментировать странные наряды телеведущей, и некоторые из них даже вспомнили фразу Собчак о том, что вряд ли существуют наряды, которые идут Канделаки.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тина Канделаки новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:57 Мир
"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

14:56 Мир
Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость 193230

Россияне рвут и мечут: внук Пугачевой вышел на связь и сообщил радостную новость

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего 9574

Будут лить дожди и заморозки: в каких областях будет холоднее всего

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага 8493

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами 4779

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами

Последние новости

15:59

Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

15:57

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:39

"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

15:07

Не в сентябре 1939 года: Галимов раскрыл настоящую дату начала 2 Мировой для УкраиныВидео

15:00

Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
14:56

"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

14:31

Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

14:29

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

14:02

Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

Реклама
13:58

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

13:51

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

13:35

Зибров показал милые фото с дочкой, зятем и Ириной Билык

13:02

Самый эффективный способ борьбы: как быстро вывести медведку с огородаВидео

12:50

Самолеты РФ сбрасывают бомбы по своей территории: в разведке Британии назвали причины

12:42

Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

12:35

Ловушка для шерсти в стиральной машине: эти хитрые трюки помогут многим хозяйкам

11:48

Штурм РФ на Харьковщине: в ВСУ назвали главную цель прорыва россиян

11:40

Скандал на Евровидение: одного из пророссийских участников хотят дисквалифицировать

11:30

Россияне возобновили наступление на Харьковщине: какие населенные пункты под угрозой - СМИ

Реклама
11:01

Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск "разнылся" в Сети

10:55

Будут как новые: как восстановить разбитые тени, пудру или хайлайтерВидео

10:46

Не 50 тысяч: эксперт назвал численность войск РФ, наступающих на Харьковщине

10:28

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как ей живется с тяжелобольным мужем

10:08

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышамиВидео

09:54

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

09:45

Тарифы на газ 2024: будут ли задирать цены для украинцев летом

09:25

Гороскоп на завтра 12 мая: Ракам - невероятная возможность, Водолеям - исполнение желаемого

09:22

Испугались обороны ВСУ: одно из подразделений РФ отказалось наступать на Харьковщине

09:08

Раскрыт секрет шикарного урожая: что посадить рядом с огурцамиВидео

09:00

Наступление России на Харьковщине: чего на самом деле хочет достичь Путин

08:52

Военный эксперт пояснил, что стоит за словами Макрона об отправке войск в Украину

08:46

Будет ли наступление на Харьков?мнение

08:35

Церковный праздник 12 мая: что категорически запрещено делать на Антипасху

08:29

Уже на передовой: в США сделали важное заявление относительно военной помощи Украине

07:56

Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом

06:34

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

06:06

Мы продолжаем жить так, будто нам некуда спешитьмнение

05:45

Это очень опасный шторм: в Украину ворвалась самая сильная 9-балльная магнитная буря

05:05

"Россияне с белорусами могут пойти в атаку": эксперт раскрыл угрозу в Сувальском коридоре

Реклама
04:02

Джоли обвинили в попытке рассорить детей с Брэдом Питтом

03:40

Можно ли заниматься уборкой 11 мая: строгие запреты на Светлую субботу

03:30

РФ может продвинуться на фронте в ближайшие недели: в США сделали важное заявление

03:00

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

02:20

Древний, но действенный способ: как "омолодить" старую мебель - станет как новая

01:35

Лишь один шаг России заставит НАТО решительно ответить - Жирохов

00:53

Ведутся бои за 5 населенных пунктов: Генштаб раскрыл детали наступления на Харьков

00:13

Спасибо, что жива: Илона Гвоздева попала ДТП и показала, что с ней

10 мая, пятница
23:51

Меган Маркл приоткрыла немного информации о младшей дочке

23:38

В оккупированных Ровеньках на Луганщине мощные "прилеты": горит нефтебазаВидео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять