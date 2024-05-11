Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

Каждый раз Канделаки пытается выглядеть стильно, но выигрывает ее базарный вкус.

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Канделаки и ее "вкус" / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Путинистка Тина Канделаки, которая уже давно подрабатывает на федеральные каналы Кремля и всячески поддерживает военное нападение России на Украину, опозорилась своим внешним видом.

Как известно, не умение одеваться Канделаки уже давно и старательно высмеивает другая пропагандистка из террористической России Ксения Собчак. Между тем, Канделаки отчаянно пытается получить статус модницы, но все ее жалкие попытки так и остаются попытками.

Теперь на полное отсутствие вкуса обратили внимание даже ее подписчики. На днях путинистка выложила серию фото, где показывала свой ежедневный образ. Стоит отметить, что Канделаки позирует с сумками известных брендов, таких как Hermes и Bottega Veneta. Почему-то для своих луков патриотка России не использует продукцию фабрик РФ.

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"Пусть от этой длинной рабочей недели останется только подборка луков", - подписала свой пост Канделаки в Instagram.

На одном из фото путинистка демонстрирует странно подобранный ансамбль. Более того, под оверсайз пиджаком виднеется помятая и небрежно застегнутая серого цвета кофта.

Канделаки и ее жалкие попытки выглядеть модно / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Еще на одном фото Канделаки одета в пиджак, под ним виднеется непонятный и очень короткий топ. Выглядит она как престарелая молодящаяся особа, собравшаяся покорять столичные общепиты.

Немодная Канделаки / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

"Красивая женщина но одета всегда так позорно вещи не смотрятся совсем", "Встанет с телефоном,смотрит в него и больше ничего! И вещи дорогие, а красоты и харизмы нет...", - написали ей подписчики.

В сети высмеяли Канделаки / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Напомним, ранее Тина Канделаки не прошла мимо дня рождения другой пропагандистки, пресс-атташе МИД Лаврова Марии Захаровой. Телеведущая воспользовалась моментом, чтобы в очередной раз подхалимничать российским властям.

Ранее Главред писал, как Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фолловеров оценить ее образы. На одном из фото путинистка позирует в коротком платье, демонстрируя одутловатые и бесформенные ноги. Пользователи стали комментировать странные наряды телеведущей, и некоторые из них даже вспомнили фразу Собчак о том, что вряд ли существуют наряды, которые идут Канделаки.

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