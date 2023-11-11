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Путинистка Канделаки похвасталась ребенком, которого ей родила другая женщина

Алена Кюпели
11 ноября 2023, 12:17
Канделаки, как и другие пропагандисты, скрывают своих детей, опасаясь за их безопасность.
Продажная Канделаки в любимых образах
Продажная Канделаки в любимых образах / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Российская телеведущая, путинистка Тина Канделаки, которая славится своей ненавистью к Украине и умением вести пропагандистские речи, сделала заявление, которое подтвердило то, что она стала матерью в третий раз.

Пропагандистские СМИ не раз сообщали о том, что путинистке родила третьего ребенка суррогатная мать.

По информации пропагандистского телеграмм-канала "Звездач", Канделаки сделала интересное заявление в свой день рождения. Лживая пропагандистка и лизоблюдка написала пост, в котором поздравила себя, многодетную мать, с днем рождения.

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"Я счастливая многодетная мама и жена, и этим все сказано", - написала она.

Отметим, что ранее уже появлялась информация о том, что для Канделаки родили третьего ребенка. Однако сама путинистка только лишь сейчас якобы подтвердила эти слухи.

Напомним, ранее 47-летняя журналистка и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки показась в нелепых нарядах и попросила своих фоловеров оценить ее образы.

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