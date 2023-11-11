Путинистка Канделаки похвасталась ребенком, которого ей родила другая женщина

Российская телеведущая, путинистка Тина Канделаки, которая славится своей ненавистью к Украине и умением вести пропагандистские речи, сделала заявление, которое подтвердило то, что она стала матерью в третий раз.
Пропагандистские СМИ не раз сообщали о том, что путинистке родила третьего ребенка суррогатная мать.
По информации пропагандистского телеграмм-канала "Звездач", Канделаки сделала интересное заявление в свой день рождения. Лживая пропагандистка и лизоблюдка написала пост, в котором поздравила себя, многодетную мать, с днем рождения.
"Я счастливая многодетная мама и жена, и этим все сказано", - написала она.
Отметим, что ранее уже появлялась информация о том, что для Канделаки родили третьего ребенка. Однако сама путинистка только лишь сейчас якобы подтвердила эти слухи.
Напомним, ранее 47-летняя журналистка и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки показась в нелепых нарядах и попросила своих фоловеров оценить ее образы.