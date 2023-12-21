Очередное новое увлечение: Валид Арфуш разводится со своей женой

Валид Арфуш разводится со своей супругой после 22 лет брака.

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Валид Арфуш разводится со своей женой / Коллаж Главред, фото Instagram/arfush_walid

Жена бизнесмена Валида Арфуша Лида Петрова сообщила о том, что пара разводится после 22 лет брака.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Мы с В развелись. На этот раз окончательно и навсегда. Официально! По версии В мы развелись, потому что типа со мной что-то не так. Но 22 года все было так. И тут вдруг что-то не так. Моя версия – у В новое, очередное восхищение. И чтобы иметь какой-то приличный вид в этой ситуации, версия, что со мной что-то не так, начала выходить в массы. Продолжение следует, не переключайтесь", - написала в фотоблоге Петрова.

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Лида Петрова рассказала о разводе / Скриншот Instagram

Валид Арфуш — международный телевизионный менеджер, продюсер и общественный деятель. Вице-президент международного телеканала Euronews, Президент телеканала HDFashion & LifeStyle, сооснователь радиостанции "Супер-Нова" (Super-Nova) и журнала "Папараzzи".

Со своей супругой Лидой Петровой они вместе с 2001 года и воспитывают трое детей.

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