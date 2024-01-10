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Обратилась с молитвой: София Ротару высказалась про смерть Билоножко

Анна Подгорная
10 января 2024, 13:57
Внезапный уход Виталия Билоножко шокировал коллег и поклонников певца.
София Ротару, Виталий Билоножко
София Ротару отреагировала на смерть Виталия Билоножко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Украинская сцена теряет своих легенд - 9 января стало известно про смерть Народного артиста Украины Виталия Билоножко. Жена певца уже сообщила, где и когда пройдет прощание с ним.

А пока коллеги и друзья Виталия Васильевича почитают его память в социальных сетях - делятся любимыми песнями в исполнении артиста, архивными фотографиями и просто теплыми словами.

Дань уважения покойному коллеге также решила отдать и украинская певица София Ротару. В своем блоге в Instagram она опубликовала студийный фотопортрет Билоножко.

видео дня

София Михайловна не стала затемнять снимок, а оставила артиста таким, каким его запомнили многие - ярким и улыбчивым. Певица лишь добавила эмодзи рук, сложенных в молитве. "Светлая память..." - подписала фото Ротару.

Виталий Билоножко
София Ротару отреагировала на смерть Виталия Билоножко / instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу подтвердил развод со второй женой, украинской визажисткой Лилией Реус, и заступился за новую девушку, с которой начал встречаться недавно.

Также украинская модель, певица и волонтер Даша Астафьева эмоционально распекла тех, кто молчит о войне, которую развязала против Украины страна-террорист.

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