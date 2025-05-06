"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

Ольга Сумская возмутилась от неприятной новости.

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Ольга Сумская - новая публикация / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

Ольга Сумская недовольна малой пенсией Василия Зинкевича

Что написала актриса по этому поводу

Украинская популярная актриса Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен.

На своей странице в Facebook Ольга посвятила этому публикацию.

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"Господи, это шок! Василий Зинкевич – наша большая и безоговорочная любовь, наш пример благородства, человечности, искренности, легенда украинской эстрады, легендарный артист получает пенсию 5 тыс. грн. Как такое может быть? Обидно, больно, непонятно", - написала артистка.

Ольга Сумская о пенсии Василия Зинкевича / фото: скрин facebook.com, Ольга Сумская

Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского, главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Кабинета Министров Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины.

Василий Зинкевич не дает интервью, но о размере его пенсии рассказал певец Иван Попович в интервью Главкому, оказывается, у них обоих она одинаковая.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такой Василий Зинкевич? Василий Зинкевич – украинский эстрадный певец, народный артист УССР (1986), лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1994), Герой Украины (2009), почетный гражданин Луцка. Многие песни в его исполнении вошли в золотой фонд украинской музыки XX века.

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