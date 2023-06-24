"Обещала батюшке не материться": путинистка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

Когда-то Кудрявцева обещала взять в руки автомат и идти стрелять "за родину". Твой выход, Лера.

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Лера Кудрявцева боится за свою террористическую родину/ modnohod.ru

Российская телеведущая, которая ненавидит украинцев и даже обещала взять в руки автомат и идти отстреливаться Лера Кудрявцева, развела панику на странице своего Telegram-канала.

Все случилось из-за военного переворота в России, организованного главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Путинистка написала, что она обещала своему батюшке не материться, но то, что сейчас происходит - просто капец (неценз. - авт.).

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Нервные посты путинистки Кудрявцевой / Скриншот Телеграмм

Она явно паниковала и хаотично писала свои сообщения. Что ж, Кудрявцева, теперь твой выход. Бери оружие, как обещала, и иди отстреливайся.

Напомним, ранее молодящаяся телеведущая Лера Кудрявцева, вызверилась матом на СМИ, которые "похоронили" ведущую. Так, на одном из ресурсов вышла статья о том, что скончалась известная телеведущая Лера Кудрявцева, к которой даже не успела скорая. "Лера Кудрявцева умерла в своем доме, в окружении семьи", - написали журналисты.

Напомним, ранее Кудрявцева сообщила, что ее тошнит от своих же российских земляков. И виной этому война в Украине. Но стареющую диву тошнит не от того, что ее земляки убивают и насилуют украинских женщин и детей. Это как раз вписывается в ее картину мира.

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