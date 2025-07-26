Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Оба очень осторожны": Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман

Виталий Кирсанов
26 июля 2025, 18:54
42
Джоли и Депп впервые познакомились еще на съемочной площадке фильма "Турист" в 2010 году.
Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман
Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Знаменитости пережили скандальные разводы со своими бывшими
  • Паре удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе

Голливудских актеров Анджелину Джоли и Джонни Деппа могут связывать не только рабочие отношения, но и романтические. Поговаривают, что они теперь пара. Об этом пишет издание Geo News.

Знаменитости пережили скандальные разводы со своими бывшими - Брэдом Питтом и Эмбер Херд. Вероятно, именно эти болезненные периоды в личной жизни их объединили. По словам инсайдера, сейчас пара скрывает свои чувства от публики и пытается тайно встречаться.

видео дня

"Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и клубах", - рассекретил инсайдер.

Он также добавил, что якобы сам Депп уже откровенно говорит друзьям о своих намерениях иметь серьезные отношения с Джоли.

"Энджи - это тот тип женщин, которые нравятся мужчинам. Она отвечает всем критериям невероятно чувственной, высокоуважаемой и начитанной женщины. Энджи очень хорошо относится к Джонни. Они прекрасно проводили время во время съемок "Туриста" и она не раз говорила, что он - особенный, пьянящий человек, который вдохновляет на творчество", - отметил инсайдер.

К слову, Джоли и Депп впервые познакомились еще на съемочной площадке фильма "Турист" в 2010 году. Тогда они играли главные роли в ленте и начали много общаться. Более того, поговаривают, что еще тогда актеры начали встречаться, но потом решили завершить свои отношения. Сейчас они не комментируют свою личную жизнь и пока не отреагировали на слухи о романе.

Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о важном решении Дрю Бэрримор. 50-летняя актриса держит курс на натуральное старение, и с большой гордостью показывает, как выглядит сейчас - без макияжа и ретуши.

Также американский актер, музыкант и режиссер Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях. Лили-Роуз и Джек уже совсем взрослые, и их связь со звездным отцом истончается, что сильно огорчает артиста.

Читайте также:

О персоне: Джонни Депп

Джон Кристофер (Джонни) Депп II — американский актер, кинорежиссер, музыкант, сценарист и продюсер. Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бертона, в таких известных картинах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Эд Вуд", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" и "Алиса в Стране чудес", мультфильм "Труп невесты", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Анджелина Джоли Джонни Депп новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:49Фронт
Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

19:31Синоптик
Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Последние новости

20:00

Что опаснее - жара или холод: критические пределы, за которыми жизнь невозможна

19:49

"Там сейчас решается судьба": в ВСУ назвали главную цель летней кампании РФ

19:31

Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

19:10

Майдан не угаснет никогда?мнение

18:54

"Оба очень осторожны": Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
18:51

Очень большой церковный праздник: что нельзя делать в Пантелеймонов день

17:58

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:51

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

17:42

Невидимые враги: самая распространенная аллергия в мире

Реклама
17:28

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

17:26

Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

16:48

Чем отличаются 2 девушки на лошади: только гений найдет ответ за 21 секунду

16:26

Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году: в Польше бьют тревогу

16:15

Китаю выгодна длительная война в Украине и невыгодная победа РФ – The Hill

16:12

Шел с оторванной рукой в рукаве: Грубич шокировал подробностями ранения сына

15:44

ВСУ оттеснили врага в важной точке: россияне теряют позиции на Запорожье

15:42

У путиниста Петросяна и его бывшей снова скандал: что случилось

15:21

Почему 27 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:10

"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

15:09

Какой цвет соответствует каждому знаку зодиака: астрологи дали интересный ответ

Реклама
14:55

В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана

14:48

Этикет электронной почты: что можно и нельзя в деловой переписке

14:30

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилетаФото

13:48

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

13:48

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

13:19

Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ

13:10

Грех ли детям бегать по церкви: что делать родителям в таком случае - ответ священникаВидео

13:05

Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

12:47

После сбора урожая: как ухаживать за абрикосом летом, чтобы он дал ещё больше плодовВидео

12:42

Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

12:17

Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

11:38

Расклад Таро на будущее: что говорит Вселенная и сбудется ли желание до 9 августа

11:35

Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

11:34

"С уважением относился": Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным

11:25

Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

11:17

"А что вам мешает бить по Москве?": Трамп упрекнул Зеленского – какая причина

11:07

Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

10:40

Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

10:21

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

09:55

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

Реклама
09:32

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по СтаврополюВидео

09:16

Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

09:13

Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожайВидео

08:38

РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

08:17

"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домовФото

08:10

РФ может устроить массированный удар уже в ближайшие днимнение

06:30

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

06:10

Путин пытается взорвать Украину изнутримнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять