"Оба очень осторожны": Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман

Джоли и Депп впервые познакомились еще на съемочной площадке фильма "Турист" в 2010 году.

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Анджелина Джоли и Джонни Депп закрутили тайный роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Знаменитости пережили скандальные разводы со своими бывшими

Паре удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе

Голливудских актеров Анджелину Джоли и Джонни Деппа могут связывать не только рабочие отношения, но и романтические. Поговаривают, что они теперь пара. Об этом пишет издание Geo News.

Знаменитости пережили скандальные разводы со своими бывшими - Брэдом Питтом и Эмбер Херд. Вероятно, именно эти болезненные периоды в личной жизни их объединили. По словам инсайдера, сейчас пара скрывает свои чувства от публики и пытается тайно встречаться.

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"Им удается встречаться в Лондоне и Лос-Анджелесе так, чтобы не привлекать внимание, ведь они оба очень осторожны и прилагают большие усилия, чтобы оставаться незамеченными. Они видятся в частных апартаментах, в шикарных ресторанах и клубах", - рассекретил инсайдер.

Он также добавил, что якобы сам Депп уже откровенно говорит друзьям о своих намерениях иметь серьезные отношения с Джоли.

"Энджи - это тот тип женщин, которые нравятся мужчинам. Она отвечает всем критериям невероятно чувственной, высокоуважаемой и начитанной женщины. Энджи очень хорошо относится к Джонни. Они прекрасно проводили время во время съемок "Туриста" и она не раз говорила, что он - особенный, пьянящий человек, который вдохновляет на творчество", - отметил инсайдер.

К слову, Джоли и Депп впервые познакомились еще на съемочной площадке фильма "Турист" в 2010 году. Тогда они играли главные роли в ленте и начали много общаться. Более того, поговаривают, что еще тогда актеры начали встречаться, но потом решили завершить свои отношения. Сейчас они не комментируют свою личную жизнь и пока не отреагировали на слухи о романе.

Кто такая Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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