'Об одном умоляю': Даша Квиткова рассказала о браке с экс-'холостяком' Добрыниным

Даша Квиткова заявила, что история с Никитой Добрыниным остается в прошлом. И четко ответила подписчикам на их домыслы и фантазии.

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Квиткова детально рассказала о своем браке с Никитой Добрыниным / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

25-летняя украинская блогерка Даша Квиткова решила высказаться относительно своего недавно распавшегося брака с шоуменом и бывшим участником "Битвы экстрасенсов" Никитой Добрыниным. Девушка решила оставить в разделе Stories cоцсети Instagram для своих фолловеров.

Квиткова довольно категорично ответила на предположение подписчиков, будто она до сих пор любит своего бывшего мужа и отца ее сына ‒ двухлетнего Льва.

"Об одном умоляю. Оставьте мой прошлый брак в покое. Эта история для меня закрыта. Ничего в жизни меня не связывает с прошлым, кроме сына и судебных моментов", — заявила Квиткова.

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Напомним, шоумен Никита Добрынин познакомился с Дашей Квитковой на съемках шоу "Холостяк-9". В 2020 они заключили брак, а через год стали родителями первенца Льва.

В сентябре 2022 года блогер и ведущий обвенчались. А через несколько месяцев после этого сообщили о решении развестись. Причиной назывались разные графики и темп жизни.

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