Даша Квиткова похвасталась подарком от бывшего мужа Никиты Добрынина

Даже несмотря на развод Добрынин остался внимательным к экс-супруге.

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Даша Квиткова рассказала, что ей подарил на День рождения Никита Добрынин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова на днях отпраздновала свое 25-летие. В честь Дня рождения ей удалось устроить вечеринку на природе для близких друзей.

Девушку буквально завалили цветами и подарками, и даже подарили лопатку для обуви, которой не было в ее квартире потому что она постоянно забывала ее купить. Такое внимание ее сильно тронуло.

Блогерша широко освещала праздник на своей странице в Instagram поэтому избежать вопросов про ее бывшего мужа, шоумена Никиту Добрынина, ей не удалось. Поклонникам было очень интересно узнать, поздравил ли мужчина мать своего сына с Днем рождения.

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Квиткова не стала скрывать, что про праздник Добрынин не забыл - он преподнес бывшей возлюбленной цветы. Также шоумен согласился забрать к себе двухлетнего сына Льва на несколько дней, чтобы Даша имела возможность как следует отдохнуть.

Даша Квиткова рассказала, что ей подарил на День рождения Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

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