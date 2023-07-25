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O.TORVALD растрогали Сеть песней, посвященной погибшим украинским воинам

Дмитрий Видоменко
25 июля 2023, 22:02 обновлено 25 июля, 22:04
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Группа O.TORVALD растрогала Сеть эмоциональной премьерой новой песни под названием "Голосові", посвященной погибшим украинским воинам.
Женя Галич
В главной роли в клипе на песню снялся солист групп Женя Галич / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известная украинская рок-группа O.TORVALD представила трек под названием "Голосовые" ("Голосові"), а также клип к нему ‒ со своим фронтменом Женей Галичем (который нынче воюет в рядах ВСУ) в главной роли.

"Мы презентуем ЕР "Голосові", но песня там будет только одна. Еще три аудио — это аудиосообщения, записанные моим подразделением в Бахмуте. Я не могу обходить эту часть своей жизни в творчестве, однако хочу это делать максимально откровенно и честно, и говорить только о том, что сам пережил. В войне нет ничего романтического, а за каждый метр свободной территории отдаются жизни", — рассказал Галич.

В мини-альбоме O.TORVALD с одноименным названием ("Голосові") также можно услышать голосовые сообщения побратимов Галича, которые вместе с ним защищают Бахмут от русских оккупантов.

Напомним, ранее солист группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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