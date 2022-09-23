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"О мобилизации слышала?": Волочкова вывела россиян из себя

23 сентября 2022, 02:42

Россияне считают недостойным поведение Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова
Волочкова вывела россиян из себя / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддержала войну в Украине, нарвалась на критику поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, которым решила похвастаться выходом в свет.

"Мы с моей крестницей Элизой на закрытом мероприятии. Мне идет красный цвет?", - поинтересовалась Волочкова в подписи к кадрам.

А вот поклонники были не восторге от увиденного. Россиян сейчас беспокоит только то, что в их стране началась мобилизация.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"С кем угодно, только не с дочерью", "Вся страна в шоке, а Настя знай себе танцует", "Блин, ну у тебя же куча подписчиков. Можно хоть раз не о платьях, а о том что волнует людей. О мобилизации слышала?", "В пансионат пора. И волоски полечить и головушку и мозоли натоптыши. Хватит уже рогатки нам показывать", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансом с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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