"Нужны доказательства, чтобы сдать ее СБУ": известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак

Известная актриса разругала режиссера-молчунью Байрак / Instagram.com/mrsketrin и УНИАН

Актриса и звезда сериала "Ничто не случается дважды" Екатерина Тышкевич долго дружила с режиссером Оксаной Байрак, однако после молчания о войне в Украине актриса заблокировала ее. Об этом она рассказала в интервью блогерше Алине Доротюк.

"Были какие-то шутки, что она бы вышла замуж за Путина. Но я реально думала, что она гонит. Что такого не может быть. Думала неудачная шутка. За месяц до войны мы уже почти не общались. Мне очень тяжело давалась эта дружба. Я и не уверена, что Оксана может дружить. Я ее заблокировала, и мы не общаемся", ‒ рассказала она.

Тышкевич рассказала, что как-то высказала в Instagram-stories свое мнение по поводу позиции Байрак. Тогда та все же позвонила ей и попросила это удалить. Однако актриса отказалась это делать.

"Признать свою ошибку, она этого не сделает. Чтобы сдать ее СБУ, нужны доказательства, а она хитрая, все удаляла. Я вычеркнула ее из своей жизни. Нет прощения", ‒ подытожила Тышкевич.

Напомним, ранее российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

Еще один путинский прихлебатель Тимати разразился цветастой речью о том, что готов "отдать долг родине" и не боится "могилизации". Однако смело так рассуждал Тимур Юнусов лишь по причине своей непригодности.

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