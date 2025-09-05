Укр
Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

Кристина Трохимчук
5 сентября 2025, 15:06
Поклонникам рассказали, будет ли 3 сезон "Уэнсдей".
Уэнздей
Уэнсдей - новый сезон / колаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Когда выйдет 3 сезон Уэнсдей
  • О чем он будет

После успешной премьеры 2 сезона сериала "Уэнсдей" фанаты сериала задались вопросом: будет ли продолжение. На вопросы поклонников ответил соавторы і шоураннеры проекта Альфред Гоф и Майлз Миллар.

Будет ли 3 сезон "Уэнсдей"

В своем блоге Tudum стриминговый сервис Netflix официально подтвердил выход 3 сезона сериала. Дженна Ортега вернется к главной роли.

"Это настоящая алхимия сценария, режиссуры, актерской игры, съёмочной группы, стримера, студии и фанатов. Мы по-прежнему благодарны и рады продолжать это путешествие и рассказывать эти истории вместе со всеми нашими партнерами" — прокомментировал продолжение Гоф.

Уэнздей
Уэнздей - сюжет нового сезона / фото: imdb.com

"Уэнсдей" 3 сезон - сюжет

В сообщении сервис пообещал фанатам, что 3 сезон будет развивать сюжетные решения предыдущего и комплексно раскрывать персонажей сериала.

"Наша цель в третьем сезоне та же, что и в каждом сезоне: сделать его лучшим сезоном "Уэнсдей", насколько это возможно. Мы хотим продолжать глубже раскрывать наших персонажей, одновременно расширяя мир "Невермора" и "Уэнсдей", — поделился Альфред.

Соавтор сериала так же добавил, что зрителей сериала будет ждать больше семейных историй Аддамсов.

Уэнздей
Уэнздей - третий сезон / фото: imdb.com

"В третьем сезоне мы увидим больше членов семейки Аддамс и узнаем больше семейных тайн!", — добавил Миллер.

Тем не менее, соавторы сериала так и не раскрыли дату выхода нового сезона. Как намекнули шоураннеры, поклонникам прийдется подождать.

"Уэнсдей" 2 сезон трейлер - смотреть видео

О персоне: Дженна Ортега

Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы Netflix новости шоу бизнеса
