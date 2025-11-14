Новые горизонты: Могилевская заговорила о своем участии в Евровидении

Кратко:
- Наталья Могилевская ответила на вопрос о том, хочет ли она принять участие в Евровидении
- Певица выразила неожиданную позицию
Карьера Натальи Могилевской началась в девяностых, и за тридцать лет артистке удалось достичь многого. Однако покорились певице далеко не все вершины, о которых она мечтала.
К примеру, в недавней беседе с Люкс ФМ звезда впервые призналась, что хотела бы принять участие в международном музыкальном конкурсе Евровидение. Также Наталья отметила, что сожалеет, что отказывалась от этой возможности раньше.
"Очень хочу (принять участие в Евровидении - прим. редактора), и жалею, что не приняла", - говорит Могилевская. Стоит ли ожидать ее появления на конкурсе, певица уточнять не стала.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
