Новая песня Стоїть гора високая от Дзидзьо попала в тренды Ютуба

Дзидзьо / кадр из видео

Михаил Хома выпустил видеоработу Стоїть гора високая, которую снимали в степях и в горах Украины.

Он перепел народную песню, для которой позировал в белой вышиванке и полотняных штанах. На заднем фоне у него можно услышать хор.

Песню он представил 24 августа, а меньше чем за сутки она попала на 24 место в рейтинге самых популярных в Ютубе.

"Эксклюзивная премьера по случаю 30 годовщины Независимости Украины. "Стоїть гора високая" с нового альбома "Украинская классика". Спасибо всем, кто помог создать эту видеопоэзию", – говорится в описании под видео.

За это время она получила более 102 тысячи просмотров, а в комментариях все восхищаются талантом певца.Читайте такжеПоявилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа

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"Неймовірний голос і пісня! Українське - найкраще!", "Це неймовірно, від цієї пісні в серці загоряється вогонь патріотизму , а по тілі мурашки...", "Це диво! Так любити пісню й мову! Яка краса, яка напруга, яке професійне виконання. Мурахи по шкірі… Дякую, Михайле!!! Дякую!!!", - пишут восторженные фанаты.

Напомним, что до этого Дзидзьо перепевал Гимн Украины - к прошлому Дню независимости он записывал трек с оркестром.