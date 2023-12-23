Нормально потолстела: Каменских сделала неожиданное признаниен

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая славится своей красотой и прекрасной фигурой, сделала неожиданное признание.
В частности, будучи гостем в программе Евгения Клопотенко "Пекельні Борошна", Каменских призналась, что достаточно сильно потолстела.
"На самом деле я поправилась нормально. По этому поводу не волнуюсь. Я имею очень красивый вид. Наоборот, с таким весом я себя на 100% полюбила. Я была такой сухенькой. Сейчас я поняла, что я себя "насиловала", - рассказывает певица.
На видео - фрагмент программы Клопотенко:
В то же время, артистка призналась, что она снова вернулась к режиму и пятиразовому питанию. "4-5 раз в день питаюсь, ем мало калорий, но это сбалансированная еда, например, на завтрак – сложные углеводы, перекус – белок от яйца, обед в час, должен обязательно быть в одно и то же время; далее клетчатка, например, курица и немножечко гречки. Последний прием пищи – это белок, рыба, курица или индейка, салат", - рассказала она.
Напомним, ранее певица Настя Каменских дважды проигнорировала своего мужа, рэпера и продюсера Потапа и не указала его как автора ее нового трека - Tu y Yo.
Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.
Вас также может заинтересовать:
- Дорофеева рассказала, общается ли с Дантесом и что думает о проделках Потапа
- "Просто хочется, простите, плюнуть в лицо": Астафьева пояснила, почему ее заблокировали Потап и Лобода
- Потап эмоционально высказался про Украину и украинцев