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Нормально потолстела: Каменских сделала неожиданное признаниен

Алена Кюпели
23 декабря 2023, 21:01
Певица Настя Каменских поделилась подробностями своего физического состояния.
Настя Каменских
Настя Каменских сделала неожиданное признание/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая славится своей красотой и прекрасной фигурой, сделала неожиданное признание.

В частности, будучи гостем в программе Евгения Клопотенко "Пекельні Борошна", Каменских призналась, что достаточно сильно потолстела.

"На самом деле я поправилась нормально. По этому поводу не волнуюсь. Я имею очень красивый вид. Наоборот, с таким весом я себя на 100% полюбила. Я была такой сухенькой. Сейчас я поняла, что я себя "насиловала", - рассказывает певица.

На видео - фрагмент программы Клопотенко:

В то же время, артистка призналась, что она снова вернулась к режиму и пятиразовому питанию. "4-5 раз в день питаюсь, ем мало калорий, но это сбалансированная еда, например, на завтрак – сложные углеводы, перекус – белок от яйца, обед в час, должен обязательно быть в одно и то же время; далее клетчатка, например, курица и немножечко гречки. Последний прием пищи – это белок, рыба, курица или индейка, салат", - рассказала она.

Напомним, ранее певица Настя Каменских дважды проигнорировала своего мужа, рэпера и продюсера Потапа и не указала его как автора ее нового трека - Tu y Yo.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга. "Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов.

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Настя Каменских новости шоу бизнеса
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