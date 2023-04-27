Нино Катамадзе призналась, на каких условиях готова выступить в Крыму

Катамадзе рассказала, почему войну в Украине называет "болью своего сердца".

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Нино Катамадзе рассказала, когда приедет в Крым / instagram.com/nino_katamadze_official

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе горячо поддерживает Украину в ее противостоянии стране-оккупанту. За время полномасштабной войны она несколько раз приезжала в нашу страну с концертами, в Грузии - организовала помощь детям-беженцам, а также сотрудничает с различными благотворительными организациями и фондами.

Все это артистка делает абсолютно искренне - из любви к Украине. В интервью для Обозревателя Катамадзе призналась, что ее чувства - не мода, не политика и не хайп. Все это потому, что Украина достойна любви и поддержки.

"У меня очень много знакомых и любимых людей в Украине, которым я часто звоню. Я изо всех сил стараюсь их поддерживать. Потому это не просто любовь. Это не просто интерес к стране, где происходит ужасная история. Это люди, которых я люблю и люди, которые показали Украину и показали, за что ее можно любить", - отмечает певица.

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Из уважения к нашей стране и в знак осуждения военной агрессии рф, Катамадзе не посещала оккупированный Крым с 2014 года. Однако отметила, что ее может убедить все же посетить полуостров с концертами.

"Приеду ли я? Я не была в Крыму после 2014 года и после освобождения я буду там, с удовольствием", - говорит Нино Катамадзе.

Напомним, в России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны. Известная певица недавно представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов

Стоит заметить, что украинская певица Яна Соломко выпустила песню в поддержку российских оккупантов. Певица Soyanna, родившаяся в Полтавской области, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там.

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