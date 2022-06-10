Нино Катамадзе приехала поддержать Украину: где выступит певица

Нино Катамадзе приехала поддержать Украину. Фото соцсети

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в связи с агрессией России.

Как сообщила "Укрзалізниця" на своей странице в Facebook, Нино всегда последовательно поддерживала Украину и осуждала оккупацию, как в родной Грузии, так и на украинской земле.

Уже 12 июня выступит во Львове. Благотворительную ярмарку и онлайн-аукцион, где специальной гостьей будет Нино Катамадзе, организует Львовская филармония и оркестр "INSO-Львов".

Напомним, ранее советская, грузинская и российская эстрадная певица Тамара Гвердцители покинула рф в связи с войной в Украине. Артистка отменила концерты (на ближайшие полгода) и перебралась в Грузию. Она была очень сдержана в своих комментариях об отъезде: она отдала должное россии, в которой прожила тридцать лет, однако подчеркнула, что для нее "чувство родины является самым высоким".