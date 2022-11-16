Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видом

Татьяна Васильева / кадр из сериала Сваты

Актриса советского кино Татьяны Васильевой, которую многие помнят по сериалу Сваты, за последние годы претерпела серьезные изменения.

75-летняя актриса Сватов недавно появилась на российском шоу. В появившейся на экранах пожилой женщине сложно угадать актрису, которую полюбила публика.

Поклонники заметили сильно постаревший вид актрисы.

"Лицо осунулось, под глазами виднеются то ли глубокие морщины, то ли шрамы", "Мимика артистки словно заморожена", "Прическа больше напоминает парик, нежели натуральные волосы", - пишут в сети.

Стоит отметить, что актриса побывала на программе российской ведущей Леры Кудрявцевой, которая изначально не поддерживала вторжение войск Путина, но резко изменила свою позицию.

Напомним, ранее Кудрявцева высказалась об особенностях российского менталитета, благодаря которому, эта нация поддерживает убийства мирных граждан соседних стран.

"Запад не учел наш менталитет. Чем больше нас ненавидят, тем мощнее мы держим друг друга за руки и тем сильнее наше сплочение", - хвалится возрастная телеведущая особенностями российского менталитета, имея ввиду общий восторг россиян по поводу жестокого военного вторжения России в Украину, воровства, а также насилию женщин и детей.

При этом ведущая подчеркивает выдуманные качества своих соотечественников. "Я так люблю русских за их душу, характер, менталитет, доброту, гостеприимство, сострадание, надежность! Я люблю Россию! И мы победим! Будет сложно. Но мы победим! Точка", — врет она, как и практически все в России.

Как ранее сообщали, украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.

На своей странице в Instagram, Никитюк процитировала пост Лазарева, в котором он рассказывает про некую девочку Настю, которую "нацисты обстреляли в 2013 году", о том, как он ей помогает, а также о том, как к бедной девочке Насте не может попасть ее мама, так как "ВСУ постоянно обстреливают школы, больницы, бьют по жилым домам".

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