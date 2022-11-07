"Протрезвела, но ничего не вернуть!": почему звезды Сватов Артемьева и Кравченко перестали общаться

В свой день рождения Валюха ляпнула лишнего, но ничего уже не вернуть.
Звезды сериала Сваты Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева меж актрисами из-за обидного интервью.
Как вспоминает Кравченко, это она в свой день рождения ляпнула лишнего. Просто не подумала, что может обидеть Артемьеву.
"Журналисты позвонили на мой день рождения и спросили: "Как у вас отношения с партнершей Людмилой Артемьевой?" Я лишку выпила и высказала правду насчет Людмилы! Затем протрезвела, но ничего не вернуть! Мое интервью дошло до Артемьевой, она обиделась", - рассказывала актриса.
Кравченко проговорилась, что поведение Артемьевой ее раздражало, и сейчас она старается нечасто общаться с обиженной коллегой.
Напомним, ранее еще одна звезда Сватов Железняк поздравила президента террористического государства России, развязавшего войну в Украине, с днем рождения.
Актриса поблагодарила диктатора Путина за то, что может "воспитывать мальчиков, как мальчиков, а девочку, как девочку".
Ранее стало известно о том, что российский артист Федор Добронравов, который поддерживает российских оккупантов, не будет сниматься в новом сезоне популярного украинского сериала "Сваты".
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