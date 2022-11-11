"Психоз и все вытекающие": "путинистка" Кудрявцева ноет о своем слабеньком здоровье

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая всячески поддерживает войну России в Украине, все чаще и чаще жалуется на свое пошатнувшееся здоровье. Она, в частности, особенно отмечает свое психологическое состояние в связи с войной.

Кудрявцева, которую цитирует российское издание "Стархит", чувствует себя в последнее время плохо.

"Посттравматический синдром начинается у меня. 3 месяца назад еще ковид 2 раза был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие… У моего организма всегда такая замедленная реакция. Если бы бежала, била и орала, такого не было бы. Но молчала, сидела, не шевелилась", — грустит ведущая, которую, судя по всему, догнала карма из-за любви к убийствам украинцев.

Она также опасается за психическое здоровье всех россиян. "Теперь вот пожинаю плоды. Как бы нам всем выйти из этой истории психически здоровыми", - под словом "ситуация" ведущая имеет ввиду нападение российского безумного президента на мирную и суверенную страну.

Напомним, ранее Кудрявцева высказалась об особенностях российского менталитета, благодаря которому, эта нация поддерживает убийства мирных граждан соседних стран.

"Запад не учел наш менталитет. Чем больше нас ненавидят, тем мощнее мы держим друг друга за руки и тем сильнее наше сплочение", - хвалится возрастная телеведущая особенностями российского менталитета, имея ввиду общий восторг россиян по поводу жестокого военного вторжения России в Украину, воровства, а также насилию женщин и детей.

При этом ведущая подчеркивает выдуманные качества своих соотечественников. "Я так люблю русских за их душу, характер, менталитет, доброту, гостеприимство, сострадание, надежность! Я люблю Россию! И мы победим! Будет сложно. Но мы победим! Точка", — врет она, как и практически все в России.

Вас также может заинтересовать: