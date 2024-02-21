"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Актер страны на болотах и ярый путинист Борис Галкин высказал свое никому не нужное мнение о положении Пугачевой.

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Борис Галкин "набросился" на Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Борис Галкин, как и большинство актеров террористической РФ, никак не может пережить, что Пугачева вместе с семьей покинула родную страну из-за российского вторжения в Украину.

Кроме того, певица не молчит и назвала соотечественников, которые поддерживают Путина: "рабами" и глупой толпой".

В интервью для росСМИ актер набросился на Пугачева и сказал, что она потеряла свое лицо и статус, а критика певицы заслужена. Как видим, певица не дает покоя путинисту, а ее популярность, по правде говоря, даже и не снилась мелкому путинскому стороннику.

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Галкина понесло на всю котушку в стиле кремлевских пропагандистов из-за высказываний Пугачевой:

"Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, теперь я могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна", - промурыжил Галкин.

Добавим, Пугачева совсем не печалится в Израиле и недавно зажгла на концерте дочери Кристины Орбакайте, пустившись в пляс.

Напомним, давняя подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле заявила: "Культура там, где Пугачева", после чего россияне визжали от обиды.

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