"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Борис Галкин, как и большинство актеров террористической РФ, никак не может пережить, что Пугачева вместе с семьей покинула родную страну из-за российского вторжения в Украину.
Кроме того, певица не молчит и назвала соотечественников, которые поддерживают Путина: "рабами" и глупой толпой".
В интервью для росСМИ актер набросился на Пугачева и сказал, что она потеряла свое лицо и статус, а критика певицы заслужена. Как видим, певица не дает покоя путинисту, а ее популярность, по правде говоря, даже и не снилась мелкому путинскому стороннику.
Галкина понесло на всю котушку в стиле кремлевских пропагандистов из-за высказываний Пугачевой:
"Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, теперь я могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна", - промурыжил Галкин.
Добавим, Пугачева совсем не печалится в Израиле и недавно зажгла на концерте дочери Кристины Орбакайте, пустившись в пляс.
Напомним, давняя подруга Аллы Пугачевой Лайма Вайкуле заявила: "Культура там, где Пугачева", после чего россияне визжали от обиды.
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