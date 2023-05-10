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Никогда не боялись ехать в Украину: Нино Катамадзе планирует переехать

Алена Кюпели
10 мая 2023, 12:07 обновлено 10 мая, 12:14
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Нино Катамадзе сообщила, что с радостью поедет жить в Украину, несмотря на войну.
Нино Катамадзе планирует переезд в Украину
Нино Катамадзе планирует переезд в Украину / Instagram/nino_katamadze_official/

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая была членом жюри в одном из украинских талант-шоу, сообщила интересную новость.

В частности, как рассказала она в программе ЖВЛ, певица хочет пожить в Киеве и ее даже не пугает война, которую ведет террорист-Путин против мирного населения Украины.

По словам Катамадзе, ее семья действительно серьезно думает о том, чтобы пожить в Украине. "Мы планируем переезд вот прям сейчас, во время войны", – говорит Катамадзе, которая поддерживает Украину.

видео дня

"Не было такого, чтобы я или мои замечательные музыканты боялись ехать в Украину. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Киев с концертом, они сказали, что мы готовы играть там, где невозможно. Поэтому я в Украину не еду, я в прямом смысле лечу и бегу. Мы дали концерт в метро, и я могу с уверенностью сказать, что это был самый незабываемый концерт в моей жизни", - делится она.

Она также говорит, что они специально создали такое звучание с квартетом, чтобы можно было выразить через музыку поддержку украинцам.

На видео - интервью Нино Катамадзе ЖВЛ:

"Были такие моменты, когда поезд метро замедляли, чтобы он не мешал пению. До сих пор помню глаза гостей концерта, это невозможно забыть, их слезы и вся история – это что-то невероятное", – поделилась певица.

Напомним, ранее Нино Катамадзе рассказала, поедет ли она выступать в оккупированный россиянами Крым. "Приеду ли я? Я не была в Крыму после 2014 года и после освобождения я буду там, с удовольствием", - говорит Нино Катамадзе.

Ранее также украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, назвал имена звезд шоу-бизнеса, которые обратились к нему после вторжения России в Украину. Одной из них была Нино Катамадзе.

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