"Никита, руки ниже": женатый Джигурда схватил довольную Волочкову сзади

Женатый Джигурда схватил довольную Волочкову сзади / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила поклонников совместными кадрами с не менее одиозном Никитой Джигурдой.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором актер взял Волочкову за грудь.

"С моим замечательным другом Никитой. Мы всегда рядом", - сообщила балерина в подписи к посту.

Поклонники не сильно удивились такому откровенному фото. Многие уже давно подозревают, что Волочкову и Джигурду связывают не только дружеские отношения. Также не обошлось без едких высказываний о внешности балерины.

Волочкова с Джигурдой / скриншот

"Судя по Вашим видео и фото, вы давно пepecтали быть друзьями", "Почему он дорисовывает брови, как у самурая, а вы клеите три ресницы?", "Вам бы пожениться", "Хорошая пара какая разница кто с кем спит, и кто что делает. Неужели в кайф копаться в чужом белье", "Никита, руки ниже, ниже, ой "ниже" написала, хотела "нежнее", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова резко изменилась после ярких фотосессий. Теперь она выглядит даже хуже прежнего.

Больше позора Волочковой: