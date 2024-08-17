Нежности Гарри и Меган попали на фото

Принц Гарри "пригласил" свою жену Меган Маркл на очень романтический момент в четверг во время путешествия по Колумбии.
По данным Page Six, 39-летний рыжеволосый член королевской семьи обнял 43-летнюю герцогиню Сассекскую и поцеловал ее в голову, когда она излучала счастье во время посещения Национального центра искусств в Боготе.
Маркл ответила на любовь позже, когда она нежно положила руку на колено Гарри и сияла, глядя на него, пока он говорил.
Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Посмотреть на королевские нежности можно тут
Маркл буквально сияла в жаккардовом платье с эффектом металлик от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис (2150 долларов), которое служило данью уважения южноамериканской стране, по которой они гастролируют.
Маркл сочетала макси с рисунком, украшенным вырезом в форме сердца и вырезом в форме капли, с коричневыми сандалиями Jimmy Choo.
Она завила волосы мягкими локонами и дополнила аксессуарами ожерельем Cartier Juste un Clou (13 400 долларов) и другими золотыми украшениями, пока она и ее муж наслаждались культурными представлениями во второй половине дня.
Гарри выбрал более непринужденный летний образ: надел бежевый пиджак, брюки и синюю рубашку.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
Вас также может заинтересовать:
- Меган Маркл находится под сильным давлением из-за своего бизнеса
- "Наступила на горло": Меган Маркл безысходно обратилась к Кейт Миддлтон - что случилось
- Угроза жизни: принц Гарри больше не привезет Меган Маркл в Британию
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред