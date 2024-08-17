Нежности Гарри и Меган попали на фото

Парочка обменялась нежностями во время международного визита.

https://stars.glavred.info/nezhnosti-garri-i-megan-popali-na-foto-10589213.html Ссылка скопирована

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в путешествие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри "пригласил" свою жену Меган Маркл на очень романтический момент в четверг во время путешествия по Колумбии.

По данным Page Six, 39-летний рыжеволосый член королевской семьи обнял 43-летнюю герцогиню Сассекскую и поцеловал ее в голову, когда она излучала счастье во время посещения Национального центра искусств в Боготе.

Маркл ответила на любовь позже, когда она нежно положила руку на колено Гарри и сияла, глядя на него, пока он говорил.

видео дня

Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Посмотреть на королевские нежности можно тут

Маркл буквально сияла в жаккардовом платье с эффектом металлик от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис (2150 долларов), которое служило данью уважения южноамериканской стране, по которой они гастролируют.

Принц Гарри / инфографика: Главред

Маркл сочетала макси с рисунком, украшенным вырезом в форме сердца и вырезом в форме капли, с коричневыми сандалиями Jimmy Choo.

Она завила волосы мягкими локонами и дополнила аксессуарами ожерельем Cartier Juste un Clou (13 400 долларов) и другими золотыми украшениями, пока она и ее муж наслаждались культурными представлениями во второй половине дня.

Гарри выбрал более непринужденный летний образ: надел бежевый пиджак, брюки и синюю рубашку.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред