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Независимость в ритме украинских хитов: телеканал ТЕТ покажет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest

Анна Подгорная
29 июля 2025, 15:59
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Ко Дню Независимости Украины телеканал ТЕТ готовит настоящий музыкальный сюрприз.
Фестиваль "Музыкальная шкатулка" на ТЕТ
Music Box Fest смотреть - на ТЕТ покажут телеверсию фестиваля / Пресс-служба

Телевизионную премьеру столичного фестиваля музыки Music Box Fest покажут на телеканале ТЕТ в честь Дня Независимости. Мероприятие состоялось на Ледовом стадионе в Киеве и в лайв-формате собрало тысячи поклонников на звездный лайнап.

На одной сцене выступили самые известные артисты украинского шоубиза и музыканты новой волны. Те, с чьими песнями мы влюбляемся, верим в себя, черпаем вдохновение и гордимся тем, кто мы есть. Эту бешеную музыкальную энергию можно будет пережить снова в эфире телеканала ТЕТ - 24 августа, в 20:50.

В программе - самые хитовые дуэты и выступления любимых артистов: DOROFEEVA, ARTEM PIVOVAROV, MONATIK, Ирина Билык, PARFENIUK, TVORCHI, MELOVIN, POSITIFF, ALEKSEEV, KALUSH ORCHESTRA, KAZKA, MAYOROVA, ZLATA OGNEVICH, LELY45, LIDA LEE, MAMARIKA, Максим Бородин, Pozdniakov, WELLBOY. Праздничный концерт Music Box Fest с ведущими Тимуром Мирошниченко, Дашей Квитковой, Юрием Ткачом и Милой Еремеевой - это музыка современной Украины, которая не теряет голоса. Это свет, который нужен каждому.

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Примечательно, что фестиваль имел большую благотворительную цель - собрать средства на строительство блока трансплантации костного мозга для медицинского центра в Днепре. Каждый билет на Music Box Fest стал стопроцентным донатом на спасение детей, борющихся с раком, и это доброе дело продолжится уже в эфире телеканала ТЕТ.

Не пропустите 24 августа, в 20:50 на телеканале ТЕТ грандиозный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest - о несокрушимой стране, которая живет и борется, о музыке, которая объединяет.

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