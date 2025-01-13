"Невозможно было не заметить": Кароль могла закрутить роман с известным певцом

Кратко:
- Тина Кароль могла находиться в отношениях с Андреем Хлывнюком
- Певица не желает комментировать свою личную жизнь
Украинская известная ведущая Наталья Тур предположила, что певица Тина Кароль и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк ранее могли быть влюбленными друг в друга.
В новом выпуске шоу "Тур звездами" Наталья уточнила, что именно во время работы артистов над общей песнью "Бездна" у них могли начаться отношения.
"Трудно даже представить, какое количество мужчин мечтает быть рядом с красавицей Тиной Кароль. Видимо, поклонники делают веские шаги, чтобы покорить сердце, на первый взгляд, Снежной королевы. Невозможно было не заметить магическую химию между Тиной и Хлывнюком. Они создали общую песню. Но смогли ли остановиться только на творчестве, остается загадкой", – сказал Тур.
Пока ни Тина Кароль, ни Андрей Хлывнюк не комментировали данную информацию.
Смотрите видео, в котором Наталья Тур рассказала о Тине Кароль:
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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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