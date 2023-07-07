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"Невозможно бороться с фашистами": Машкова рассказала, что сама отказалась сниматься в российском кино

Алена Кюпели
7 июля 2023, 13:15 обновлено 7 июля, 13:28
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Российская актриса Маша Машкова остается верна себе в любых обстоятельствах.
Мария Машкова
Мария Машкова верна своей позиции в отношении войны / instagram.com/masha_mashkova_official

Дочь пропутинского российского актера Владимира Машкова - Мария, которая не стала молчать о жестоком нападении России на Украину и открыто говорит о всех зверствах российской армии, оказалась в центре внимания пропагандистских СМИ.

Как написали почти все российские ресурсы, актрису якобы вырезали из какого-то очередного российского треш-кино о войне.

Между тем, актриса опубликовала сториз на своей странице в Instagram, где внесла ясность. Оказалось, что не ее заменили на другую российскую актрису, а такое решение приняла она сама.

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"С сложившихся исторических обстоятельствах я считаю невозможным для себя бороться с фашистами на российском телевидении. Отказалась досниматься сама. Это было трудное решение, но я о нем ни на секунду не пожалела", - написала артистка.

Маша Машкова снова выявили вранье россиян
Маша Машкова снова выявили вранье россиян / Instagram/masha_mashkova_official

Напомним, ранее Мария Машкова, которая с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, сделала очередное оптимистичное проукраинское заявление.

Ранее также она высказалась по поводу мобилизации. Актриса не призывает выходить россиян на улице, потому что "ее там не будет". Однако, она дает полезную информацию о том, как избежать призыва в армию и убийств украинских граждан.

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Владимир Машков
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