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Невестка Виктора Ющенко показала, как выглядит его крошка-внук

Анна Подгорная
10 августа 2023, 18:21 обновлено 10 августа, 18:21
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Андрей Ющенко-младший - самый маленький из внуков политика.
Виктор Ющенко, Виталина Ющенко, Елена Ющенко, Андрей Ющенко-младший
Елена Ющенко показала редкое фото сына Андрея / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Невестка третьего президента Украины и политического деятеля Виктора Ющенко Елена Ющенко - вторая жена Андрея Ющенко, сына политического деятеля от первого брака.

В августе 2022 года Елена подарила супругу сына, которого назвали Андреем в честь отца. Семья старалась скрыть деликатное положение Елены, пока в прессу не просочились слухи про появление на свет мальчика.

Годовалый малыш, который стал пятым внуком бывшего президента Украины, нечасто появляется на странице мамы в Instagram, но Елена все же делает порой редкие исключения. Недавно она опубликовала фото, на котором нежно прижимает маленького Андрея к себе.

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"Вы никогда не поймете один язык, пока не будете понимать хотя бы два", - подписала снимок с сыном Елена. Это - цитата, которая принадлежит Джеффри Уиллансу, английскому писателю и журналисту.

Елена Ющенко, Андрей Ющенко-младший
Елена Ющенко показала редкое фото сына Андрея / instagram.com/olena_yushchenko

Ранее стало известно, что Натали Портман решила развестись с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Сперва актриса хотела сохранить отношения, но даже общие дети не смогли спасти брак.

Также стало известно, что Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса в отношениях - в сентябре пара будет отмечать первую годовщину свадьбы, но, вероятно, по отдельности.

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