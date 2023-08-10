Невестка Виктора Ющенко показала, как выглядит его крошка-внук

Андрей Ющенко-младший - самый маленький из внуков политика.

https://stars.glavred.info/nevestka-viktora-yushchenko-pokazala-kak-vyglyadit-ego-kroshka-vnuk-10492375.html Ссылка скопирована

Елена Ющенко показала редкое фото сына Андрея / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_yushchenko

Невестка третьего президента Украины и политического деятеля Виктора Ющенко Елена Ющенко - вторая жена Андрея Ющенко, сына политического деятеля от первого брака.

В августе 2022 года Елена подарила супругу сына, которого назвали Андреем в честь отца. Семья старалась скрыть деликатное положение Елены, пока в прессу не просочились слухи про появление на свет мальчика.

Годовалый малыш, который стал пятым внуком бывшего президента Украины, нечасто появляется на странице мамы в Instagram, но Елена все же делает порой редкие исключения. Недавно она опубликовала фото, на котором нежно прижимает маленького Андрея к себе.

видео дня

"Вы никогда не поймете один язык, пока не будете понимать хотя бы два", - подписала снимок с сыном Елена. Это - цитата, которая принадлежит Джеффри Уиллансу, английскому писателю и журналисту.

Елена Ющенко показала редкое фото сына Андрея / instagram.com/olena_yushchenko

Ранее стало известно, что Натали Портман решила развестись с мужем-изменником, хореографом Бенжаменом Мильпье. Сперва актриса хотела сохранить отношения, но даже общие дети не смогли спасти брак.

Также стало известно, что Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса в отношениях - в сентябре пара будет отмечать первую годовщину свадьбы, но, вероятно, по отдельности.

Другие новости: