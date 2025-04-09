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Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

Алена Кюпели
9 апреля 2025, 19:06
261
Мелисса Фокс показала, как выглядит ее лицо после операции.
Архип Глушко, Мелисса Фокс, Наташа Королева
Бывшая стриптизерша теперь будет улыбаться новой челюстью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Фокс, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Как теперь выглядит невестка Королевой
  • Почему это произошло

Невестка российской певицы родом из Украины Наташи Королевой, которая предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Мелисса Глушко показала опухшее и одутловатое лицо на второй день после операции.

Невестка Королевой опухла после операции
Невестка Королевой опухла после операции / Фото Instagram/melissa_foxs_

Невестка путинистки опубликовала на своей странице в Instagram фото после того, как ей перекроили челюсть. История давняя - у бывшей стриптизерши была какая-то травма, из-за которой у нее неправильно срослась челюсть.

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Невестка Королевой опухла после операции
Невестка Королевой опухла после операции / Фото Instagram/melissa_foxs_

Напомним, в январе 2025 года Глушко перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса, ей наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.

Невестка Королевой опухла после операции
Невестка Королевой опухла после операции / Фото Instagram/melissa_foxs_

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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