Невестка Королевой показала жуткое и опухшее лицо после операции

Вы узнаете:
- Как теперь выглядит невестка Королевой
- Почему это произошло
Невестка российской певицы родом из Украины Наташи Королевой, которая предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Мелисса Глушко показала опухшее и одутловатое лицо на второй день после операции.
Невестка путинистки опубликовала на своей странице в Instagram фото после того, как ей перекроили челюсть. История давняя - у бывшей стриптизерши была какая-то травма, из-за которой у нее неправильно срослась челюсть.
Напомним, в январе 2025 года Глушко перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса, ей наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.
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Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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