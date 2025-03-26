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Неузнаваема: звезда "Москва слезам не верит" появилась на похоронах

Алена Кюпели
26 марта 2025, 12:57
353
Веру Алентову не сразу узнали корреспонденты - так сильно она изменилась.
Вера Алентова удивила внешним видом на похоронах
Вера Алентова удивила внешним видом на похоронах / Коллаж Главред, фото Global look press

Кратко:

  • Как выглядит Вера Алентова
  • Где она появилась

Звезда советского кино Вера Алентова появилась на похоронах недавно умершей российской актрисы Ларисы Голубкиной.

Между тем, российских поклонников она ужаснула своим видом - настолько она стала непохожей на саму себя. В свои 83 года Алентова изменилась до неузнаваемости и стала похожей на джокера.

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На похоронах актрисы она общалась с журналистами. Некоторые росСМИ писали, что корреспонденты не сразу узнали Алентову.

Веру Алентова было практически неузнать
Веру Алентова было практически неузнать / Фото скриншот

"Что я могу сказать? Уходит наше поколение! Жаль, но это естественный процесс! У меня остались самые замечательные воспоминания. Виделись мы не так часто. У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает", — добавила она.

Веру Алентова было практически неузнать
Веру Алентова было практически неузнать / Фото скриншот

К слову, Алентова продолжает много работать, а именно играть в театральных постановках.

Вера Алентова на похоронах
Вера Алентова на похоронах / Фото Global look press

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, недавно удивила поклонников своим внешним видом.

Напомним, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, делали ли пластические операции первые леди – Марина Порошенко и Елена Зеленская, а также улучшала ли свою внешность при помощи хирургического вмешательства Юлия Тимошенко.

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