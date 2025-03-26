Неузнаваема: звезда "Москва слезам не верит" появилась на похоронах

Кратко:
- Как выглядит Вера Алентова
- Где она появилась
Звезда советского кино Вера Алентова появилась на похоронах недавно умершей российской актрисы Ларисы Голубкиной.
Между тем, российских поклонников она ужаснула своим видом - настолько она стала непохожей на саму себя. В свои 83 года Алентова изменилась до неузнаваемости и стала похожей на джокера.
На похоронах актрисы она общалась с журналистами. Некоторые росСМИ писали, что корреспонденты не сразу узнали Алентову.
"Что я могу сказать? Уходит наше поколение! Жаль, но это естественный процесс! У меня остались самые замечательные воспоминания. Виделись мы не так часто. У нас не очень принято рассказывать о том, как мы себя чувствуем. Естественно, когда человеку много лет, то по-всякому бывает", — добавила она.
К слову, Алентова продолжает много работать, а именно играть в театральных постановках.
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Ранее Главред писал о том, что российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, недавно удивила поклонников своим внешним видом.
Напомним, ранее Дмитрий Слоссер рассказал, делали ли пластические операции первые леди – Марина Порошенко и Елена Зеленская, а также улучшала ли свою внешность при помощи хирургического вмешательства Юлия Тимошенко.
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