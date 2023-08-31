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Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

Алена Кюпели
31 августа 2023, 23:24 обновлено 31 августа, 23:36
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Актриса с каждым новым фото удивляет своих поклонников все больше и больше.
Сальма Хайек
Сальма Хайек выглядит намного моложе других звезд/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Американская актриса испанского происхождения Сальма Хайек показалась в шикарном синем бикини с обнаженным декольте.

Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram, что побудило одного из подписчиков отметить: "Вы не стареете".

Сальма поделилась знойной фотографией, на которой звезда сериала "Как босс" позирует на лестнице в глубоком темно-синем топе на шнуровке и связанной крючком сине-белой юбке с шевроном.

видео дня

На фото - Сальма Хайек в вязанной юбке:

Потрясающая 56-летняя актриса сохранила свой макияж минимальным, а волосы распущенными и естественными для яркой фотографии.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии в купальниках и назвали актрису красивой женщиной и такой вдохновляющей".

Поклонники часто шутят, что мексиканско-американская звезда "стареет назад".

Отметим, что звезда также имеет потрясающую тонкую талию и в целом она выглядит прекрасно.ё

Отметим, что актриса не постеснялась показать свое прекрасное тело, вскоре после того, как показала небольшие участки седых волос, которые она не собирается убирать, и категорично заявила, что никогда не использовала ботокс.

Также ранее актриса стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.

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Сальма Хайек новости шоу бизнеса
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