Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

Американская актриса испанского происхождения Сальма Хайек показалась в шикарном синем бикини с обнаженным декольте.
Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram, что побудило одного из подписчиков отметить: "Вы не стареете".
Сальма поделилась знойной фотографией, на которой звезда сериала "Как босс" позирует на лестнице в глубоком темно-синем топе на шнуровке и связанной крючком сине-белой юбке с шевроном.
На фото - Сальма Хайек в вязанной юбке:
Потрясающая 56-летняя актриса сохранила свой макияж минимальным, а волосы распущенными и естественными для яркой фотографии.
Поклонники пришли в восторг от фотосессии в купальниках и назвали актрису красивой женщиной и такой вдохновляющей".
Поклонники часто шутят, что мексиканско-американская звезда "стареет назад".
Отметим, что звезда также имеет потрясающую тонкую талию и в целом она выглядит прекрасно.ё
Отметим, что актриса не постеснялась показать свое прекрасное тело, вскоре после того, как показала небольшие участки седых волос, которые она не собирается убирать, и категорично заявила, что никогда не использовала ботокс.
Также ранее актриса стоя выполнила сложный гимнастический трюк с крайне невозмутимым лицом. Речь идет о шпагате, который "покоряется" далеко не каждому.
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