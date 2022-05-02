"Несправедливо Галкина мочат": Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки Симоньян

Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки Симоньян / соцсети

Российская журналистка Ксения Собчак на своей странице в Instagram поддержала заявлени российского артиста Филиппа Киркорова о пропагандистке Симоньян.

Тогда певец пригрозил российской пропагандистке покопаться в ее грязном белье из-за оскорблений в адрес российского артиста Максима Галкина и его жены, российской певицы Аллы Пугачевой – Симоньян назвала шоумена "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения".

Собчак, комментируя заявление Киркорова, написала, что оно ее обрадовало, так как артист "встал за своих".

"Спасибо тебе за защиту Максима, которого совершенно несправедливо мочат за его позицию и отъезд", – написала она.

Читайте такжеСобчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в УкраинеОтметим, что заявление Симоньян прозвучало после того, как 23 апреля Галкин раскритиковал российское правительство за убийство мирных жителей во время ракетного обстрела Одессы, поинтересовавшись также тем, что делает в Украине российская армия.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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