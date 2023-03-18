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Неожиданно скончался звезда фильма "Джон Уик"

18 марта 2023, 10:53
Актеру Лэнсу Реддику вызвали скорую помощь прямо к нему домой. Причина смерти пока неизвестна.
Джон Уик 3
Джон Уик 3 / Lionsgate

Американский актер Лэнс Реддик, актер популярного сериала HBO "Прослушка", а также звезда боевика Джон Уик, скончался в возрасте 60 лет.

По словам его публициста, актер внезапно скончался естественной смертью в пятницу в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает Би-Би-Си.

Около 09:30 по местному времени в дом актера вызвали полицию, сообщил журналистам публицист.

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Ланс Реддик
Ланс Реддик / Скриншот YouTube

"Лэнса будет очень не хватать", — заявила его публицист Миа Хансен. "Пожалуйста, уважайте частную жизнь его семьи в это время".

Реддик был в середине пресс-тура по поводу четвертой части фильмов о Джоне Уике, выход которой намечен на 24 марта.

Он также собирался появиться в грядущем спин-оффе Джона Уика "Балерина" с Аной де Армас в главной роли.

Реддик, уроженец Балтимора, за свою 25-летнюю актерскую карьеру снялся более чем в дюжине фильмов и шоу.

Он был Хароном, консьержем отеля в преступном подпольном центре Нью-Йорка под названием The Continental Hotel в фильмах о Джоне Уике. Он появился в оригинальном фильме, двух его продолжениях и должен появиться в четвертой части.

Актер также был известен своей яркой ролью лейтенанта полиции Балтимора Седрика Дэниелса в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 год и исследовал ситуацию с наркотиками в Балтиморе с точки зрения правоохранительных органов, а также наркоторговцев и наркоманов.

Реддик сказал Guardian в 2010 году, что, по его мнению, шоу станет "хитом", но не ожидал, что оно "станет таким феноменом".

Актер снимался в сериале Resident Evil от Netflix и в фантастическом боевике "Годзилла против Конга". Он также был известен своей озвучкой, в том числе сериалом "Рик и Морти".

У актера остались жена Стефани, а также дочь Ивонн Николь Реддик и сын Кристофер Реддик.

Отметим, ранее стало известно о том, что на 61 году жизни скончался известный голливудский актер, звезда фильма "Спасти рядового Райана", Том Сайзмор. Накануне у актера диагностировали аневризму головного мозга и он некоторое время находился под аппаратами жизнеобеспечения. Семья актера приняла трудное решение отключить его от системы жизнеобеспечения, сообщил его представитель Чарльз Лаго.

Ранее также украинская певица Джамала рассказала своим фоловерам в соцсетях о том, как ей стало плохо перед концертом в Польше.

Оказалось, что певице даже пришлось вызывать "Скорую", ведь она могла только лежать.

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