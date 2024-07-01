Необычное зрелище: Ксения Мишина показала себя без фотошопа

"Холостячка" отказалась от ретуши ради важных кадров.

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Ксения Мишина в США - Мишина показала свежие фото из Америки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина получает много хейта из-за своего чрезмерно безупречного внешнего вида - в социальных сетях ее часто упрекают в ретуши и других способах "приукрасить" себя. Сама же артистка утверждает, что то, как она выглядит - исключительно результаты работы над собой и удачные гены.

Впрочем, Мишина не упускает возможности подразнить своих критиков. Так недавно в своем блоге в Instagram она опубликовала серию фотографий с подписью: "Наконец-то не фотошоп".

Снимки были сделаны в Нью-Йорке на фоне небоскребов. Актриса позировала у панорамного окна в кроп-топе кроссовках и шортах. Ее лицо скрывали солнцезащитные очки. Однако даже в таком виде почитатели красоты и таланта Мишиной засыпали ее комплиментами.

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Впрочем, комментарий про фотошоп мог быть не только реакцией на критику ее внешности, но и демонстрацией счастья от долгожданной поездки в США. Позже в сторис Ксения Мишина с удовольствием начала освещать все этапы своего путешествия.

Ксения Мишина в США - Мишина показала свежие фото из Америки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Личная жизнь Ксении Мишиной Ранее Ксения Мишина состояла в отношениях с комиком Александром Эллертом, однако пара рассталась еще до полномасштабного вторжения. До него у Мишиной тоже был мужчина, с которым она жила в гражданском браке. От предыдущих отношений она воспитывает сына Платона.

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