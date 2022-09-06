Ненавижу: бывшая жена Кличко поделилась своими чувствами

Наталья Кличко записала сториз, где рассказала, в чем причина ее ненависти.
Наталья Кличко, бывшая жена киевского головы Виталия Кличко, на своей странице в Instagram поделилась тем, что она ненавидит делать.
Оказалось, что бывшая "первая леди" столицы ненавидит заполнять квитанции и делать бумажную работу. "Я ненавижу бумажную работу", - написала она, сидя за столом с бумажками.
Отметим, что недавно пара приняла решение разойтись. Они решили развестись, но сделали это мирно.
Напомним, ранее Кличко впервые прокомментировала новость о разводе пары.
Как написала она на своей странице в Instagram, развод - это обдуманное, обоюдно принятое решение. "Я благодарна за все, что было на нашем совместном пути, длинною в 25 лет. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись. Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их Родителями", - написала Наталья Кличко.
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