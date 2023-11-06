Неизлечимо больной Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Из-за деменции Крепкому орешку и его близким приходится привыкать к новой жизни.

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Брюс Уиллис не смог узнать Деми Мур, с которой прожил в браке 13 лет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. Однако и после развода их судьбы были тесно связаны - бывшим супругам удалось остаться семьей, хотя каждый из них в личной жизни стал двигаться дальше.

Сегодня Мур входит в самый близкий круг тех, кто общается с Уиллисом - он болен лобно-височной деменцией. За ним ухаживает его вторая супруга, британская модель и актриса Эмма Хеминг. Жены актера прекрасно ладят, и Эмма с благодарностью принимает помощь и заботу Деми.

На днях Мур посетила Крепкого орешка. После этого визита издание Closer с отсылкой на слова инсасйдера сообщило, что Брюс не узнал Деми. Ему потребовалосб какое-то время, чтобы вспомнить, кто стоит перед ним.

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"Деми поддерживает связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг. Она даже не подозревала, что болезнь настолько повлияла на него. Деми сказала, что он действительно ее не узнал", - сообщил источник.

Также отмечается, что Уиллис все еще узнает Эмму Хеминг и своих пятерых дочерей. От общения актер быстро устает, а также иногда может вести себя агрессивно.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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