Симоньян / Фото: Sputnik

Главный пропагандистский рот России Маргарита Симоньян, дала интервью российским СМИ, где рассказала о своей матери.

Как оказалось, даже мать Симоньян не может выносить программ, в которых врет ее родная дочь и не смотрит их, так как не хочет "негатива". Если мама Симоньян, портрет которой из червей смотрится лучше, чем оригинальная версия, и садится перед телевизором, то предпочитает включать развлекательные передачи.

"У нее поэтому, слава Богу, всегда отличное настроение. А у меня настроение тревожное, как минимум", - рассказала Симоньян, опасаясь, что в ее пуле зомби - минус один человек.

Сама же Симоньян пожаловалась на тревожное расстройство из-за новостей, который в изобилии выдают ее коллеги-пропагандисты.

Напомним, ранее Симоньян оскорбилась из-за критики своей внешности.

В частности, на своей странице в Телеграмме, она выложила скриншот, где одна из подписчиц прокомментировала фото Симоньян, в частности ее зубы. "Какая неприятная улыбка... и эти унитазные зубы", - написала она.

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