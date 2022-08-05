'Не я ли сегодня идеальный пример?': Ефросинина впервые отреагировала на хейт из-за языкового скандала

Маша Ефросинина отреагировала на хейт из-за языкового скандала / instagram.com/mashaefrosinina/

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно оскандалилась из-за своего признания о проблемах с формулировкой мысли на украинском языке, впервые отреагировала на волну хейта. Она заявила, что ее "просто облили дерьмом". Об этом сообщает НВ.

Следует отметить, что заявление Ефросинины разозлило не только пользователей соцсетей, но и известных украинских звезд.

"Просто сели там несколько чуваков и две тетки и облили меня дерьмом. Из этого пошли заголовки. И вот тут оно уже долетело до тех людей, для которых эта тема очень мучительна. И я их понимаю. Потому что когда тебе болит, и ты читаешь, что она отказывается говорить на украинском, ты приходишь к ней в комментарии и хочешь, чтобы ее дети были рашистами убиты и изнасилованы", - сказала Ефросинина.

Она считает, что весь этот хейт в ее сторону очень выгоден России, ведь там подают информацию так, будто общество "распяло" крымчанку, которая "столько всего сделала для Украины.

"Не я ли сегодня идеальный пример того, что русскоязычную ведущую, которая еще в 2014 году кричала против аннексии Крыма, что "я крымчанка, меня никто не трогает в этой стране", сегодня показать по всем каналам: "Смотрите, как ее распяли, несмотря на то, сколько она делает?"- добавила ведущая.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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