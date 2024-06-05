Они были хорошими актерами для публики, но плохими партнерами друг для друга, утверждает престарелый Д'Артаньян.

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Жигунов и Заворотнюк роман - Боярский раскрыл подробности отношений / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Российские актеры Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов на протяжении семи сезонов (с 2004 по 2009 год) изображали на экране любовь в сериале "Моя прекрасная няня". Но влюбились не только Шаталин и Няня Вика - между актерами на съемочной площадке также развился бурный роман, который затем перерос в отношения.

Жигунов и Заворотнюк были вместе два года, с 2006 по 2008, к большому удовольствию поклонников ситкома. Ради Анастасии Сергей даже ушел от первой жены, но счастье актеров было недолгим. Причины разрыва бывшие возлюбленные решили скрывать.

Тайное стало явью лишь после смерти Анастасии Заворотнюк 29 мая 2024 после пяти лет борьбы с агрессивной формой рака головного мозга. Подробности их отношений и причину расставания раскрыл актер-путинист Михаил Боярский в документальном фильме, посвященном актрисе.

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Несмотря на то, что на момент начала романа между Жигуновым и Заворотнюк, у обоих уже был достаточно большой опыт серьезных отношений, перестать играть любовь и проживать ее в реальной жизни стало для обоих сложной задачей. Мужчина душил возлюбленную своей ревностью, с чем она долго мириться не стала.

"Эта история не так волшебна. Всем хочется сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти охранником, но она с этим долго мириться не стала. Они были на виду. Браки вершатся на небесах, а не на площадке шоу-бизнеса. Любые отношения мужчины и женщины должны быть интимными. Как только они выставляются на показ - не верьте в эти отношения", - цитируют Боярского росСМИ.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Смерть Анастасии Заворотнюк - последние новости:

Ранее пресса страны-оккупанта опубликовала данные из собственных источников о том, что происходило с онкобольной Анастасией Заворотнюк перед смертью.

Также выяснилось, что Заворотнюк полностью лишила третьего мужа и отца ее третьего ребенка, фигуриста Петра Чернышева, наследства. Завещание якобы было составлено и подписано задолго до смерти актрисы.

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