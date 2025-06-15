"Не страдают": стала известна правда о разводе Беднякова и Короткой

Кратко:
- Глущенко долго дружила с Бедняковым и Короткой
- Что она рассказала об их разводе
Украинская известная актриса и ведущая Яна Глущенко рассказала о том, как отреагировала на новость о разводе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой.
В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Глущенко отметила, что долгое время дружила с парой. Актриса поделилась, что уважает решение Андрея и Насти.
"Мы очень классно дружили с Настей и Андрюшей. Я была у них в гостях, мы ходили тусили вместе. Периодически мы можем, конечно, с Настей что-то списаться. Мне очень нравится, как она там ведет свою страницу в Instagram. И пересмотрела моноспектакль Андрюши. И когда узнала, что они расстались, я и Насте, и Андрею написала почти одинаковые СМС-ки, что жаль, но вы большие молодцы, что вы в нормальных отношениях приняли взрослое решение идти дальше отдельно. И да, их объединяют дети, но они не страдают из-за того, что они живут вместе ради детей", - рассказала Яна.
Напомним, в октябре прошлого года Короткая и Бедняков сообщили о разводе, причиной которого стало расстояние, ведь Анастасия уехала с детьми жить в США. Также пара отметила, что они остались друзьями и общаются ради двух общих детей - дочери Ксении и сына Остапа.
Смотрите видео интервью Яны Глущенко:
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Кто такой Андрей Бедняков?
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
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