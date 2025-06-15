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"Не страдают": стала известна правда о разводе Беднякова и Короткой

Элина Чигис
15 июня 2025, 12:12
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Яна Глущенко сразу же поддержала своих друзей.
Андрей Бедняков, Анастасия Короткая
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая - развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Короткая

Кратко:

  • Глущенко долго дружила с Бедняковым и Короткой
  • Что она рассказала об их разводе

Украинская известная актриса и ведущая Яна Глущенко рассказала о том, как отреагировала на новость о разводе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Глущенко отметила, что долгое время дружила с парой. Актриса поделилась, что уважает решение Андрея и Насти.

видео дня

"Мы очень классно дружили с Настей и Андрюшей. Я была у них в гостях, мы ходили тусили вместе. Периодически мы можем, конечно, с Настей что-то списаться. Мне очень нравится, как она там ведет свою страницу в Instagram. И пересмотрела моноспектакль Андрюши. И когда узнала, что они расстались, я и Насте, и Андрею написала почти одинаковые СМС-ки, что жаль, но вы большие молодцы, что вы в нормальных отношениях приняли взрослое решение идти дальше отдельно. И да, их объединяют дети, но они не страдают из-за того, что они живут вместе ради детей", - рассказала Яна.

Напомним, в октябре прошлого года Короткая и Бедняков сообщили о разводе, причиной которого стало расстояние, ведь Анастасия уехала с детьми жить в США. Также пара отметила, что они остались друзьями и общаются ради двух общих детей - дочери Ксении и сына Остапа.

Смотрите видео интервью Яны Глущенко:

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Кто такой Андрей Бедняков?

Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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