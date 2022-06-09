Не стиралками едиными: россияне украли песню Кузьмы "Мам"

Кадрый из российского фильма. Скриншот видео

Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин показал фрагмент клипа русскоязычной версии песни "Мам" Кузьмы Скрябина, которую записал некий блогер из Москвы.

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говняноl", – написал Демин на своей странице в Instagram. Под постом насобиралось достаточно комментариев. "Я хочу расслышать то, что услышала", "Пусть Кобзона поют", "Что же они все воруют, существа", - гневаются украинцы.

Клипом к русскоязычному каверу послужили черно-белые кадры из фильма "Мамы" с Сергеем Безруковым, Анастасией Заворотнюк, Дмитрием Дюжевым и другими.

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Жалкая пародия была выпущена еще год назад. Оказывается россияне воруют не только кроссовки и унитазы, а еще и часть украинской культуры, от которой сами же пытаются избавиться. Во-истину, российский воровской менталитет будет прославлен еще не в одной книге.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию нахамил журналисту. Ему не понравился жесткий вопрос представителя СМИ о том, что из украденного в Украине кроме зерна России удалось продать.