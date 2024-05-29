Не снежная королева: Виктория Бекхэм раскрыла секрет уверенности в себе

Жена Дэвида Бекхэма призналась, как над ней издевались папарацци, и что ее может заставить нарушить собственные правила.

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Бекхэм новости - Виктория Бекхэм раскрыла секрет хорошей формы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская певица, бизнесвумен и дизайнер Виктория Бекхэм уже 30 лет покоряет таблоиды - сперва как "шикарная перчинка" Spice Girls, затем - как успешная предпринимательница, икона стиля и жена Дэвида Бекхэма. Все это время папарацци критикуют ее холодный и отстраненный образ, но именно этого от нее и ждет аудитория, убеждена сама светская львица.

В жизни Виктория - самоироничная и веселая, а с тем, что о ней говорят в прессе научилась справляться относительно недавно. Об этом она рассказала в интервью для глянцевого издания Grazia.

"Обо мне так много говорят, и я уверена, что это лишило меня некоторых моментов. Я никоим образом не хочу выглядеть так, будто жалуюсь, но в прошлом были времена, когда я не чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы сидеть на пляже и смотреть, как играют мои дети. Помню, после рождения Бруклина мой первый выход в свет попал на первую страницу газеты, где стрелками указывалось, в каких местах мне нужно похудеть. Эти вещи могут повлиять на то, как вы чувствуете себя и ведете себя на публике", - рассказала "перчинка".

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Сейчас она спокойно относится к своей внешности. Журналист отметил, что даже в домашней обстановке Бекхэм выглядит безупречно, на что Виктория возразила - это больше не образ, который она создает, чтобы получить чье-то одобрение. Ей комфортно с тем, как она выглядит сейчас, она держит себя в тонусе с железной дисциплиной, но это для нее в первую очередь - вопрос принятия. Вот и весь секрет.

"Ты просто становишься более принимающей, не так ли? Вот так я выгляжу. Я собираюсь сделать из этого лучшее, упорно работать над собой. Я очень дисциплинированно отношусь к своему питанию, тренировкам и работе. Я такая, какая есть. Но я люблю выпить, и я не собираюсь быть одной из тех, кто говорит: "В бокале вина слишком много калорий". Да и вообще. Жизнь слишком коротка. Давайте отлично проведем время", - убеждена Виктория Бекхэм.

Что известно о Виктории Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм (родилась 17 апреля 1974 года) - английский модельер, певица и телеведущая. Она стала известной в 1990-х годах как участница девичьей группы Spice Girls, в которой она получила прозвище Posh Spice. С более чем 100 миллионами проданных записей по всему миру, группа стала самой продаваемой женской группой всех времен. После распада Spice Girls в 2001 году Бекхэм подписала контракт с Virgin Records, на котором она выпустила свой дебютный сольный альбом, который стал одним из двух синглов, вошедших в британский хит-парад Top 10, сообщает Википедия. Бекхэм стал международно признанной иконой стиля и модельером. После громкого сотрудничества с другими брендами она запустила одноименный лейбл в 2008 году, а в 2011 году - более дешевый (диффузный) лейбл. Лейбл Victoria Beckham был назван дизайнерским брендом года в Великобритании в 2011 году; в 2012 году бренд был оценен как главный представитель бизнес-интересов семьи Бекхэмов. В 2017 году Бекхэм была награждена орденом Британской империи за заслуги перед индустрией моды. Она замужем за бывшим футболистом ассоциации Дэвидом Бекхэмом, и у них четверо детей, в том числе Бруклин и Ромео. По состоянию на май 2019 года совместное состояние пары оценивается в 355 миллионов фунтов стерлингов.

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