Не с твоей фигурой: подписчики жестко унизили путинистку Канделаки, которая показала себя в Каннах

Коренастую Тину Канделаки снова высмеяли в сети за нелепые образы и мысли.

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Путинистка Канделаки не скрепно представила себя в Каннах / Коллаж Главред, фото Instagram/tina_kandelaki

Путинистка Тина Канделаки, которая уже давно подрабатывает на федеральные каналы Кремля и всячески поддерживает военное нападение России на Украину, представила себя на красной дорожке в Каннах.

На своей странице в Instagram, Канделаки поделилась фотографиями, которые для нее сгенерировала нейросеть. И хотя путинистка себе явно там нравится и считает себя достойной именитого европейского мероприятия, ее подписчики думают иначе.

В частности, даже на фото сгенерированные искусственным интеллектом путинистка выглядит нелепо. Впрочем она так не считает и называет себя "хайпом".

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"77-й Каннский кинофестиваль ознаменовался скандалами и забастовкой работников. Добавим долю хайпа — меня на красной ковровой дорожке. Как думаете, реальность или нейросеть?" - еще и переспрашивает безвкусная Канделаки.

Кто такая Тина Канделаки Тина Канделаки - российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. С сентября 2021 года — заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". С 7 февраля 2022 года — директор телеканала ТНТ. Является почетным членом базы "Миротворец" и искренне ненавидит Украину. 19 октября 2022 внесена в санкционные списки Украины против лиц "публично призывающих к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины". Поддерживает войну России против Украины и террориста Путина.

Подписчики тут же раскусили базарную диву и поспешили ей об этом доложить. "Конечно нейросеть, ведь таким, как вы, Тина, не скрепно ездить в Канны", "Ну и самомнение", "Не с вашей фигурой",

Подписчики разнесли путинистку Канделаки / Скриншот Instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки новости

Напомним, ранее Тина Канделаки не прошла мимо дня рождения другой пропагандистки, пресс-атташе МИД Лаврова Марии Захаровой. Телеведущая воспользовалась моментом, чтобы в очередной раз подхалимничать российским властям.

Ранее Главред писал, как Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фолловеров оценить ее образы. На одном из фото путинистка позирует в коротком платье, демонстрируя одутловатые и бесформенные ноги. Пользователи стали комментировать странные наряды телеведущей, и некоторые из них даже вспомнили фразу Собчак о том, что вряд ли существуют наряды, которые идут Канделаки.

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